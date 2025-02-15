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Європа має вибороти своє місце за столом переговорів, пропонуючи реальні рішення, - Рютте

Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Європейські країни мають активно пропонувати свої рішення у можливих мирних переговорах щодо України, а не лише ставити питання про свою участь.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на Мюнхенській конференції.

"Дозвольте мені абсолютно запевнити вас, що я знаю, що багато європейських країн вже, звичайно, думають про те, що якщо буде мирна угода з Україною, що ви могли б зробити для цього? І я був трохи, як я вже сказав, здивований, що коли з'явилися новини про телефонні дзвінки, а також про те, що сталося із зустріччю міністрів оборони в Брюсселі, їхня реакція була трохи схожа на те "а чому ми не за столом", замість того, щоб вийти з конкретними пропозиціями", - сказав Рютте.

Він впевнений, що переговори України та Росії мають розпочатися у будь-якому випадку, чи то за столом переговорів, чи то віртуально, чи то в будь-якому іншому форматі. При цьому президент України Володимир Зеленський буде частиною цих переговорів.

"А Європа повинна вибороти собі місце за столом переговорів, будучи релевантною з погляду витрат, а також з хорошими пропозиціями. І, звичайно, вони думали про це. Але я не знаю зараз, яким буде результат цих мирних переговорів, тому що вони ще навіть не розпочалися", - заявив Генсек.

Переговори щодо України 

Європейські країни висловлюють занепокоєння через ймовірне усунення від переговорного процесу щодо України, про що повідомляють західні ЗМІ. Представники ЄС наголошують на важливості участі Європи у мирному врегулюванні, особливо на тлі заяв Дональда Трампа про можливе залучення європейських миротворців.

Президент України Володимир Зеленський також акцентував на тому, що роль Європи у переговорах є критично важливою для досягнення справедливого миру.

Водночас спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу серед учасників переговорів щодо врегулювання війни в Україні. При цьому він заявив, що не хотів би виключати жодну сторону з мирного процесу.

А ось прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що Європа має терміново розробити власний план дій щодо України та власної безпеки. В іншому випадку ключові рішення ухвалюватимуть інші гравці.

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