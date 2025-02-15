Европа должна завоевать свое место за столом переговоров, предлагая реальные решения, - Рютте

"Позвольте мне абсолютно заверить вас, что я знаю, что многие европейские страны уже, конечно, думают о том, что если будет мирное соглашение с Украиной, что вы могли бы сделать для этого? И я был немного, как я уже сказал, удивлен, что когда появились новости о телефонных звонках, а также о том, что произошло со встречей министров обороны в Брюсселе, их реакция была немного похожа на то "а почему мы не за столом", вместо того, чтобы выйти с конкретными предложениями", - сказал Рютте.

Он уверен, что переговоры Украины и России должны начаться в любом случае, то ли за столом переговоров, то ли виртуально, то ли в любом другом формате. При этом президент Украины Владимир Зеленский будет частью этих переговоров.

"А Европа должна завоевать себе место за столом переговоров, будучи релевантной с точки зрения затрат, а также с хорошими предложениями. И, конечно, они думали об этом. Но я не знаю сейчас, каким будет результат этих мирных переговоров, потому что они еще даже не начались", - заявил Генсек.

Переговоры по Украине

Европейские страны выражают обеспокоенность из-за вероятного устранения от переговорного процесса по Украине, о чем сообщают западные СМИ. Представители ЕС подчеркивают важность участия Европы в мирном урегулировании, особенно на фоне заявлений Дональда Трампа о возможном привлечении европейских миротворцев.

Президент Украины Владимир Зеленский также акцентировал на том, что роль Европы в переговорах является критически важной для достижения справедливого мира.

В то же время спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что не видит Европу среди участников переговоров по урегулированию войны в Украине. При этом он заявил, что не хотел бы исключать ни одну сторону из мирного процесса.