UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

"Європа має вчитися": глава ДТЕК Тімченко обговорив у Мюнхені захист енергооб'єктів України

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на безпековій конференції у Мюнхені (фото: linkedin.com)
Автор: Сергій Новіков

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на безпековій конференції у Мюнхені обговорив зі світовими лідерами посилення безпеки української енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в LinkedIn.

Читайте також: Це боротьба за всю Європу: Тімченко звернувся до світу з терміновим закликом

За його словами, він розмовляв з лідерами щодо нагальних енергетичних потреб України.

"Захист енергетичної інфраструктури за допомогою посиленої зброї протиповітряної оборони, та підтримка негайного енергозабезпечення українських домівок мобільними генераторами та обладнанням для ремонту пошкоджених електростанцій та мережі", - заявив він.

Тімченко наголосив, що Європа має вчитися на енергетичній війні в Україні і посилювати власну енергетичну безпеку. 

"Захист цієї інфраструктури є життєво важливим для національної безпеки, тому інвестиції у перевірені в боях децентралізовані енергетичні системи ніколи не були такими нагальними", - підкреслив очільник ДТЕК.

Заяви Тімченка на форумі у Давосі 2026

До цього повідомлялось, генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі (Швейцарія) цього тижня ставить за мету об’єднати світову спільноту для підтримки енергетичної системи України, наголошуючи на безпрецедентній небезпеці для неї, викликаної ударами РФ.

Раніше Тімченко заявляв, що в умовах безпрецедентних атак зараз йде боротьба за кожен мегават потужності. До того ж раніше Тімченко казав, що у Давосі ДТЕК шукає партнерів для укріплення української енергосистеми.

Також на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Максим Тімченко закликав світову спільноту допомогти у відновленні пошкодженої обстрілами енергетичної інфраструктури.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКМюнхенМюнхенська конференція з безпеки