"Європа має вчитися": глава ДТЕК Тімченко обговорив у Мюнхені захист енергооб'єктів України

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на безпековій конференції у Мюнхені обговорив зі світовими лідерами посилення безпеки української енергосистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в LinkedIn.
За його словами, він розмовляв з лідерами щодо нагальних енергетичних потреб України.
"Захист енергетичної інфраструктури за допомогою посиленої зброї протиповітряної оборони, та підтримка негайного енергозабезпечення українських домівок мобільними генераторами та обладнанням для ремонту пошкоджених електростанцій та мережі", - заявив він.
Тімченко наголосив, що Європа має вчитися на енергетичній війні в Україні і посилювати власну енергетичну безпеку.
"Захист цієї інфраструктури є життєво важливим для національної безпеки, тому інвестиції у перевірені в боях децентралізовані енергетичні системи ніколи не були такими нагальними", - підкреслив очільник ДТЕК.
До цього повідомлялось, генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі (Швейцарія) цього тижня ставить за мету об’єднати світову спільноту для підтримки енергетичної системи України, наголошуючи на безпрецедентній небезпеці для неї, викликаної ударами РФ.
Раніше Тімченко заявляв, що в умовах безпрецедентних атак зараз йде боротьба за кожен мегават потужності. До того ж раніше Тімченко казав, що у Давосі ДТЕК шукає партнерів для укріплення української енергосистеми.
Також на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Максим Тімченко закликав світову спільноту допомогти у відновленні пошкодженої обстрілами енергетичної інфраструктури.