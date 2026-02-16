RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

"Европа должна учиться": глава ДТЭК Тимченко обсудил в Мюнхене защиту энергообъектов Украины

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на конференции по безопасности в Мюнхене (фото: linkedin.com)
Автор: Сергей Новиков

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на конференции по безопасности в Мюнхене обсудил с мировыми лидерами усиление безопасности украинской энергосистемы.

По его словам, он разговаривал с лидерами относительно неотложных энергетических потребностей Украины.

"Защита энергетической инфраструктуры с помощью усиленного оружия противовоздушной обороны, и поддержка немедленного энергообеспечения украинских домов мобильными генераторами и оборудованием для ремонта поврежденных электростанций и сети", - заявил он.

Тимченко подчеркнул, что Европа должна учиться на энергетической войне в Украине и усиливать собственную энергетическую безопасность.

"Защита этой инфраструктуры является жизненно важной для национальной безопасности, поэтому инвестиции в проверенные в боях децентрализованные энергетические системы никогда не были такими неотложными", - подчеркнул глава ДТЭК.

 

Заявления Тимченко на форуме в Давосе 2026

До этого сообщалось, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария) на этой неделе ставит целью объединить мировое сообщество для поддержки энергетической системы Украины, подчеркивая беспрецедентную опасность для нее, вызванную ударами РФ.

Ранее Тимченко заявлял, что в условиях беспрецедентных атак сейчас идет борьба за каждый мегаватт мощности. К тому же ранее Тимченко говорил, что в Давосе ДТЭК ищет партнеров для укрепления украинской энергосистемы.

Также на Всемирном экономическом форуме в Давосе Максим Тимченко призвал мировое сообщество помочь в восстановлении поврежденной обстрелами энергетической инфраструктуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКМюнхенМюнхенская конференция по безопасности