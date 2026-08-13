Європа хоче посередника у переговорах з Росією: про яку країну йдеться

Бразилія зберігає позицію нейтралітету у війні в Україні та виступає за поглиблення міжнародної співпраці без втручання. Завдяки цьому країни Заходу звертаються для організації діалогу з Росією.
Про це заявив спеціальний радник президента Бразилії з міжнародних питань Селсу Аморім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Toda Palavra.
Під час виступу на комісії з зовнішніх відносин та національної оборони (CREDN) Селсу Аморім пояснив, що Бразилія захищає багатополярний світовий порядок і не приймає автоматичного приєднання до будь-якої зі сторін.
"Бразилія займає позицію нейтралітету та виступає за поглиблення міжнародної співпраці без втручання, зберігаючи національний суверенітет", - сказав він.
Головною перевагою такої політики дипломат назвав те, що країна посідає чільне місце у світовій дипломатії.
За його словами, європейські держави прагнуть використати цей нейтралітет для посередництва у переговорах з Москвою.
"До мене особисто зверталися в деяких випадках президент, в інших випадках інші посадовці, посли та міністри із західноєвропейських країн. Вони просять нашого діалогу з Росією, бо кажуть, що Бразилія - одна з небагатьох країн, яка веде діалог як із Заходом, так і з Росією", - наголосив Аморім.
Нагадаємо, на тлі міжнародних обговорень потенційного посередництва та умов припинення вогню Україна та РФ оприлюднили власні бачення подальшого переговорного процесу.
Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що більша залученість США допоможе повернути РФ до мирних переговорів. На його думку, саме активна позиція Вашингтона є реальним способом схилити російське керівництво до повноцінного діалогу щодо завершення війни.
Зі свого боку, у Росії також зробили заяву про готовність до відновлення консультацій.
Як зазначив голова комітету Ради федерації з міжнародних справ РФ Григорій Карасін, Москва готова розглянути мирні пропозиції, проте висунула умову, що враховуватимуться ініціативи лише однієї сторони.