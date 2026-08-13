Європа хоче посередника у переговорах з Росією: про яку країну йдеться

Позиція Бразилії та прохання від країн Заходу

Під час виступу на комісії з зовнішніх відносин та національної оборони (CREDN) Селсу Аморім пояснив, що Бразилія захищає багатополярний світовий порядок і не приймає автоматичного приєднання до будь-якої зі сторін.

"Бразилія займає позицію нейтралітету та виступає за поглиблення міжнародної співпраці без втручання, зберігаючи національний суверенітет", - сказав він.

Головною перевагою такої політики дипломат назвав те, що країна посідає чільне місце у світовій дипломатії.

За його словами, європейські держави прагнуть використати цей нейтралітет для посередництва у переговорах з Москвою.

"До мене особисто зверталися в деяких випадках президент, в інших випадках інші посадовці, посли та міністри із західноєвропейських країн. Вони просять нашого діалогу з Росією, бо кажуть, що Бразилія - одна з небагатьох країн, яка веде діалог як із Заходом, так і з Росією", - наголосив Аморім.