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Европа хочет посредника в переговорах с Россией: о какой стране идет речь

21:34 13.08.2026 Чт
2 мин
Запад нашел неожиданного посредника для переговоров с Москвой
aimg Сергей Козачук
Фото: специальный советник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим (commons.wikimedia.org)

Бразилия сохраняет позицию нейтралитета в войне в Украине и выступает за углубление международного сотрудничества без вмешательства. Благодаря этому страны Запада обращаются для организации диалога с Россией.

Об этом заявил специальный советник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Toda Palavra.

Позиция Бразилии и просьбы от стран Запада

Выступая на комиссии по внешним отношениям и национальной обороне (CREDN) Селсу Аморим пояснил, что Бразилия защищает многополярный мировой порядок и не принимает автоматического присоединения к какой-либо из сторон.

"Бразилия занимает позицию нейтралитета и выступает за углубление международного сотрудничества без вмешательства, сохраняя национальный суверенитет", - сказал он.

Главным преимуществом такой политики дипломат назвал то, что страна занимает первое место в мировой дипломатии.

По его словам, европейские государства стремятся использовать этот нейтралитет для посредничества в переговорах с Москвой.

"Ко мне лично обращались в некоторых случаях президент, в других случаях другие чиновники, послы и министры из западноевропейских стран. Они просят нашего диалога с Россией, потому что говорят, что Бразилия - одна из немногих стран, которая ведет диалог как с Западом, так и с Россией", - подчеркнул Аморим.

Попытки возобновить переговоры по войне

Напомним, на фоне международных обсуждений потенциального посредничества и условий прекращения огня Украина и РФ обнародовали свои видения дальнейшего переговорного процесса.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большее вовлечение США поможет вернуть РФ к мирным переговорам. По его мнению, именно активная позиция Вашингтона является реальным способом склонить российское руководство к полноценному диалогу по завершению войны.

Со своей стороны в России также сделали заявление о готовности к возобновлению консультаций.

Как отметил глава комитета Совета федерации по международным делам РФ Григорий Карасин, Москва готова рассмотреть мирные предложения, однако выдвинула условие, что будут учитываться инициативы только одной стороны.

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