Європа готується до введення миротворців в Україну: якими будуть перші навчання

У листопаді в Польщі відбудуться перші військові навчання, під час яких країни Європи відпрацьовуватимуть перекидання миротворчих сил в Україну в разі припинення вогню між Києвом і Москвою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Як вдалося дізнатися журналістам, до маневрів залучать близько 1500 військових із Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі.
Вони тренуватимуться переміщувати особовий склад і організовувати логістику для миротворчої операції, зокрема забезпечувати війська продовольством і пальним.
За інформацією джерела видання в Міністерстві оборони Великої Британії, під час навчань змоделюють ситуацію, у якій "багатонаціональні війська перебувають разом в одному районі". Однак поки жодних інших деталей інсайдер не розкрив.
Що важливо розуміти, проведення маневрів погодили ще в липні під час саміту "коаліції охочих" у Парижі - йдеться про об'єднання країн, які підтримують Україну військовою та фінансовою допомогою у протидії російській агресії.
Як наголошує The Times, ці навчання стануть першими, під час яких європейські військові відпрацьовуватимуть сценарій перебування в Україні для стримування Росії.
До речі, нещодавно ЗМІ розкрили кількість миротворців, яких Захід може направити до України.
Також відомо, що Польща поставила крапку у питанні миротворців в Україні.