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Європа готується до введення миротворців в Україну: якими будуть перші навчання

18:22 17.10.2026 Сб
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Європейські військові готуються до захисту України (facebook.com/NATO)

У листопаді в Польщі відбудуться перші військові навчання, під час яких країни Європи відпрацьовуватимуть перекидання миротворчих сил в Україну в разі припинення вогню між Києвом і Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Як вдалося дізнатися журналістам, до маневрів залучать близько 1500 військових із Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі.

Вони тренуватимуться переміщувати особовий склад і організовувати логістику для миротворчої операції, зокрема забезпечувати війська продовольством і пальним.

За інформацією джерела видання в Міністерстві оборони Великої Британії, під час навчань змоделюють ситуацію, у якій "багатонаціональні війська перебувають разом в одному районі". Однак поки жодних інших деталей інсайдер не розкрив.

Що важливо розуміти, проведення маневрів погодили ще в липні під час саміту "коаліції охочих" у Парижі - йдеться про об'єднання країн, які підтримують Україну військовою та фінансовою допомогою у протидії російській агресії.

Як наголошує The Times, ці навчання стануть першими, під час яких європейські військові відпрацьовуватимуть сценарій перебування в Україні для стримування Росії.

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