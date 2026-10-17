Європа готується до введення миротворців в Україну: якими будуть перші навчання

Як вдалося дізнатися журналістам, до маневрів залучать близько 1500 військових із Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі.

Вони тренуватимуться переміщувати особовий склад і організовувати логістику для миротворчої операції, зокрема забезпечувати війська продовольством і пальним.

За інформацією джерела видання в Міністерстві оборони Великої Британії, під час навчань змоделюють ситуацію, у якій "багатонаціональні війська перебувають разом в одному районі". Однак поки жодних інших деталей інсайдер не розкрив.

Що важливо розуміти, проведення маневрів погодили ще в липні під час саміту "коаліції охочих" у Парижі - йдеться про об'єднання країн, які підтримують Україну військовою та фінансовою допомогою у протидії російській агресії.

Як наголошує The Times, ці навчання стануть першими, під час яких європейські військові відпрацьовуватимуть сценарій перебування в Україні для стримування Росії.