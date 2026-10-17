Европа готовится к введению миротворцев в Украину: какими будут первые учения

Как удалось узнать журналистам, к маневрам привлекут около 1500 военнослужащих из Великобритании, Франции, Германии и Польши.

Они будут отрабатывать перемещение личного состава и организацию логистики для миротворческой операции, в том числе снабжение войск продовольствием и горючим.

По информации источника издания в Министерстве обороны Великобритании, во время учений смоделируют ситуацию, в которой "многонациональные войска находятся вместе в одном районе". При этом других подробностей собеседник не раскрыл.

Проведение маневров согласовали еще в июле на саммите "коалиции желающих" в Париже. Речь идет об объединении стран, оказывающих Украине военную и финансовую помощь для противодействия российской агрессии.

Как отмечает The Times, эти учения станут первыми, в ходе которых европейские военные будут отрабатывать сценарий пребывания в Украине для сдерживания России.