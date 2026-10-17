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Европа готовится к введению миротворцев в Украину: какими будут первые учения

18:22 17.10.2026 Сб
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Европейские военные готовятся к защите Украины (facebook.com/NATO)

В ноябре в Польше пройдут первые военные учения, в ходе которых страны Европы будут отрабатывать переброску миротворческих сил в Украину в случае прекращения огня между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Как удалось узнать журналистам, к маневрам привлекут около 1500 военнослужащих из Великобритании, Франции, Германии и Польши.

Они будут отрабатывать перемещение личного состава и организацию логистики для миротворческой операции, в том числе снабжение войск продовольствием и горючим.

По информации источника издания в Министерстве обороны Великобритании, во время учений смоделируют ситуацию, в которой "многонациональные войска находятся вместе в одном районе". При этом других подробностей собеседник не раскрыл.

Проведение маневров согласовали еще в июле на саммите "коалиции желающих" в Париже. Речь идет об объединении стран, оказывающих Украине военную и финансовую помощь для противодействия российской агрессии.

Как отмечает The Times, эти учения станут первыми, в ходе которых европейские военные будут отрабатывать сценарий пребывания в Украине для сдерживания России.

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