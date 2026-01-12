Європа готується до війни: Швеція терміново виділяє кошти на системи ППО

Європейські країни продовжують посилювати захист неба на тлі зростання загроз для цивільної інфраструктури. В одній із країн Північної Європи ухвалено рішення про масштабні інвестиції в протиповітряну оборону з фокусом на безпеку населення і ключових об'єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.
Швеція спрямує 15 млрд шведських крон, що еквівалентно приблизно 1,6 млрд доларів, на розвиток протиповітряної оборони.
Кошти будуть використані для посилення захисту цивільного населення та об'єктів цивільної інфраструктури на всій території країни.
Відповідну заяву було зроблено міністром оборони Швеції Полом Йонсоном під час конференції, присвяченій питанням безпеки.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція, як і більшість європейських держав, значно збільшила витрати на оборону.
При цьому наголошується, що значна частина території країни все ще залишається вразливою для повітряних загроз, що вимагає додаткових рішень у сфері ППО.
"Досвід війни в Україні чітко показує, наскільки важлива надійна і стійка протиповітряна оборона", - заявив Йонсон.
За словами міністра, у рамках програми буде придбано системи протиповітряної оборони ближнього радіусу дії.
Вони призначені для прикриття міст, транспортних вузлів, мостів, електростанцій та інших об'єктів критичної інфраструктури.
Реалізація цих заходів має підвищити стійкість країни до можливих атак з повітря.
Нагадуємо, що Україна отримала від Швеції 26 сучасних самохідних гаубиць Archer, які вже застосовуються підрозділами ЗСУ на фронті та демонструють високу точність і оперативність у бойових умовах.
Зазначимо, що Швеція заявила про готовність передати Україні винищувачі Gripen і надати ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з Росією. Під час зустрічі в Парижі представники "коаліції охочих", України та Сполучених Штатів домоглися істотного прогресу в обговоренні шляхів досягнення миру.