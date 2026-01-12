Європа готується до війни: Швеція терміново виділяє кошти на системи ППО

Інвестиції в протиповітряну оборону

Швеція спрямує 15 млрд шведських крон, що еквівалентно приблизно 1,6 млрд доларів, на розвиток протиповітряної оборони.

Кошти будуть використані для посилення захисту цивільного населення та об'єктів цивільної інфраструктури на всій території країни.

Відповідну заяву було зроблено міністром оборони Швеції Полом Йонсоном під час конференції, присвяченій питанням безпеки.

Причини посилення захисту неба

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція, як і більшість європейських держав, значно збільшила витрати на оборону.

При цьому наголошується, що значна частина території країни все ще залишається вразливою для повітряних загроз, що вимагає додаткових рішень у сфері ППО.

"Досвід війни в Україні чітко показує, наскільки важлива надійна і стійка протиповітряна оборона", - заявив Йонсон.

Які системи планують закупити

За словами міністра, у рамках програми буде придбано системи протиповітряної оборони ближнього радіусу дії.

Вони призначені для прикриття міст, транспортних вузлів, мостів, електростанцій та інших об'єктів критичної інфраструктури.

Реалізація цих заходів має підвищити стійкість країни до можливих атак з повітря.