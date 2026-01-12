Европа готовится к войне: Швеция срочно выделяет средства на системы ПВО

Европейские страны продолжают усиливать защиту неба на фоне роста угроз для гражданской инфраструктуры. В одной из стран Северной Европы принято решение о масштабных инвестициях в противовоздушную оборону с фокусом на безопасность населения и ключевых объектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.
Швеция направит 15 млрд шведских крон, что эквивалентно примерно 1,6 млрд долларов, на развитие противовоздушной обороны.
Средства будут использованы для усиления защиты гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры на всей территории страны.
Соответствующее заявление было сделано министром обороны Швеции Полом Йонсоном в ходе конференции, посвященной вопросам безопасности.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Швеция, как и большинство европейских государств, значительно увеличила расходы на оборону.
При этом отмечается, что значительная часть территории страны все еще остается уязвимой для воздушных угроз, что требует дополнительных решений в сфере ПВО.
"Опыт войны в Украине четко показывает, насколько важна надежная и устойчивая противовоздушная оборона", – заявил Йонсон.
По словам министра, в рамках программы будут приобретены системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.
Они предназначены для прикрытия городов, транспортных узлов, мостов, электростанций и других объектов критической инфраструктуры.
Реализация этих мер должна повысить устойчивость страны к возможным атакам с воздуха.
Напоминаем, что Украина получила от Швеции 26 современных самоходных гаубиц Archer, которые уже применяются подразделениями ВСУ на фронте и демонстрируют высокую точность и оперативность в боевых условиях.
Отметим, что Швеция заявила о готовности передать Украине истребители Gripen и предоставить ресурсы для разминирования Черного моря после подписания мирного соглашения с Россией. Во время встречи в Париже представители "коалиции желающих", Украины и Соединенных Штатов добились существенного прогресса в обсуждении путей достижения мира.