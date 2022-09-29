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Європа готується до можливих відключень зв'язку через газову кризу, - Reuters

Фото: Європа готується до можливих відключень зв'язку через газову кризу (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Припинення постачання газу з РФ може поставити під загрозу роботу телекомунікаційних операторів у Європі. Це змушує їх шукати резервні шляхи, аби не допустити відключень зв’язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Телекомунікаційна галузь побоюється, що сувора зима стане випробуванням для телекомунікаційної інфраструктури Європи. Це змушує компанії та уряди шукати способи для пом’якшення негативних наслідків.

"У багатьох європейських країнах недостатньо резервних систем, щоб впоратися з масовими відключеннями електроенергії, що підвищує ймовірність перебоїв у роботі мобільного зв'язку", - йдеться у повідомленні.

У країнах Європи звикли до безперебійного електропостачання, тому переважно не мають генераторів резервного живлення на тривалі періоди часу. Більшість телекомунікаційних веж мають резервні батареї, яких вистачає на 30 хвилин для роботи мобільних антен.

У Франції постачальник електроенергії Enedis, пропонує за найгіршого сценарію вдатися до відключень електроенергії на час до двох годин. Це не стосуватимуться лікарень, поліції, уряду. Шведський телеком-регулятор PTS працює з операторами та іншими держустановами. Обговорюються сценарії на випадок нормування електроенергії, а також купує пересувні заправні станції і мобільні базові станції.

"Також проводиться робота з виробниками телекомунікаційного обладнання Nokia та Ericsson, аби модернізувати обладнання та зменшити використання зайвої енергії", - додали наостанок.

Нагадаємо, що у "Північних потоках" були виявлені витоки. Європейські країни намагаються розслідувати цей інциндент.

Також, газові сховища Німеччини 27 вересня заповнені на 91,32% від місткості.

Раніше, група країн ЄС наполягала на обмеженні цін на газ. Пропозицію готові підтримати десять країн.

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