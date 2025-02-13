Європа готова зміцнювати підтримку України та вимагає участі в переговорах, - заява

Міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу зробили заяву про готовність зміцнювати допомогу Україні. Та вимагають участі Європи в майбутніх переговорах щодо припинення війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України .

Зазначається, що глава МЗС України Андрій Сибіга заручився підтримкою європейських союзників на безпекових переговорах в Парижі.

У спільній заяві голів МЗС країн Європи йдеться про те, що вони віддані незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України "перед лицем загарбницької війни Росії".

"Ми поділяємо мету подальшої підтримки України допоки не буде досягнутий справедливий, всеосяжний та стійкий мир. Мир, який гарантує інтереси України та її європейських союзників", - йдеться в публікації.

Також глави країни МЗС очікують на обговорення подальшого шляху "разом з американськими союзниками".

"Нашими спільними цілями має бути забезпечення позиції сили для України. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах", - вказується у спільній заяві.

Європейські міністри наголошують, що Україні мають бути надані "сильні" гарантії безпеки.

"Справедливий та стійкий мир в Україні є необхідною умовою сильної євроатлантичної безпеки. Нагадуємо, що безпека європейського континенту є нашою спільною відповідальністю. Тому ми спільно працюємо задля посилення наших колективних оборонних спроможностей", - зазначається у заяві.

Україна та Європа обговорили взаємодію з адміністрацією Трампа

У МЗС України розповіли, що під час безпекових переговорів у Парижі Сибіга з колегами обмінялися думками щодо взаємодії європейських союзників із новою адміністрацією США та посилення євроатлантичної безпеки.

Сибіга наголосив на необхідності дотримання принципів "нічого про Україну без України" та "нічого про Європу без Європи".

Глава МЗС України підкреслив, що Київ готовий відігравати важливу роль у зміцнені євроатлантичної безпеки "завдяки своїй сильній армії, технологіям, оборонній промисловості та унікальному досвіду".

"Україна мала занадто багато поганих угод у минулому. Будапешт в 1994 році. Бухарест у 2008. Мінськ у 2015. Висновок простий: жодні безпекові домовленості за рахунок України чи її безпеки не принесуть надійної безпеки євроатлантичній спільноті. Маючи цей негативний досвід за плечима, ми прагнемо натомість гарної угоди, яка принесе стійку безпеку та дійсно справедливий мир. Такого результату можна досягнути лише з позиції сили", - сказав Сибіга.

Комплексні гарантії безпеки

Український міністр наголосив, що всеосяжний, справедливий та стійкий мир потребує "комплексних гарантій безпеки" задля неповторення агресії РФ та стримування Кремля.

Даним підхід передбачає низку елементів, серед яких:

тотальний санкційний тиск на Росію,

ізоляція та ембарго для держави-агресора,

максимальне посилення оборонних спроможностей України,

масштабування українського та європейського оборонного виробництва,

використання військових контингентів партнерів для стримування Росії від повторення агресії,

...та інших складових, які "будуть ефективними лише в комплексі".

"За підсумками переговорів союзники підтвердили готовність зберігати та зміцнювати підтримку України, зокрема військову, незалежно від будь-яких обставин. Вони також домовилися працювати разом із США заради досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні та довгострокової безпеки в Європі", - розповіли в МЗС.