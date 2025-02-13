Европа готова укреплять поддержку Украины и требует участия в переговорах, - заявление
Министры иностранных дел Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и Европейского Союза сделали заявление о готовности укреплять помощь Украине. Но требуют участия Европы в будущих переговорах по прекращению войны РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.
Отмечается, что глава МИД Украины Андрей Сибига заручился поддержкой европейских союзников на переговорах по безопасности в Париже.
В совместном заявлении глав МИД стран Европы говорится о том, что они преданы независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины "перед лицом захватнической войны России".
"Мы разделяем цель дальнейшей поддержки Украины пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир. Мир, который гарантирует интересы Украины и ее европейских союзников", - говорится в публикации.
Также главы страны МИД ожидают обсуждения дальнейшего пути "вместе с американскими союзниками".
"Нашими общими целями должно быть обеспечение позиции силы для Украины. Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах", - указывается в совместном заявлении.
Европейские министры отмечают, что Украине должны быть предоставлены "сильные" гарантии безопасности.
"Справедливый и устойчивый мир в Украине является необходимым условием сильной евроатлантической безопасности. Напоминаем, что безопасность европейского континента является нашей общей ответственностью. Поэтому мы совместно работаем для усиления наших коллективных оборонных возможностей", - отмечается в заявлении.
Украина и Европа обсудили взаимодействие с администрацией Трампа
В МИД Украины рассказали, что во время переговоров в Париже Сибига с коллегами обменялись мнениями о взаимодействии европейских союзников с новой администрацией США и усилении евроатлантической безопасности.
Сибига отметил необходимость соблюдения принципов "ничего об Украине без Украины" и "ничего о Европе без Европы".
Глава МИД Украины подчеркнул, что Киев готов играть важную роль в укреплении евроатлантической безопасности "благодаря своей сильной армии, технологиям, оборонной промышленности и уникальному опыту".
"Украина имела слишком много плохих соглашений в прошлом. Будапешт в 1994 году. Бухарест в 2008. Минск в 2015. Вывод прост: никакие договоренности безопасности за счет Украины или ее безопасности не принесут надежной безопасности евроатлантическому сообществу. Имея этот негативный опыт за плечами, мы стремимся к хорошему соглашению, которое принесет устойчивую безопасность и действительно справедливый мир. Такого результата можно добиться только с позиции силы", - сказал Сибига.
Комплексные гарантии безопасности
Украинский министр подчеркнул, что всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир нуждается в "комплексных гарантиях безопасности" для неповторения агрессии РФ и сдерживания Кремля.
Данный подход предусматривает ряд элементов, среди которых:
- тотальное санкционное давление на Россию,
- изоляция и эмбарго для государства-агрессора,
- максимальное усиление оборонных способностей Украины,
- масштабирование украинского и европейского оборонного производства,
- использование военных контингентов партнеров для сдерживания России от повторения агрессии,
- ...и других составляющих, которые "будут эффективны только в комплексе".
"По итогам переговоров союзники подтвердили готовность сохранять и укреплять поддержку Украины, в том числе военную, независимо от любых обстоятельств. Они также договорились работать вместе с США ради достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине и долгосрочной безопасности в Европе", - рассказали в МИД.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что новая администрация президента США поддерживает НАТО в вопросе установления крепкого мира в Украине после полномасштабной войны. Он также подчеркнул, что нельзя допустить никаких Минских соглашений и назвал общие позиции НАТО и США по поводу войны в Украине.
Добавим, 12 февраля президент Владимир Зеленский высказался о контактах РФ и США и подчеркнул, что решения без Украины будут опасны для всех.
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