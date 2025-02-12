Зеленський про контакти РФ та США: рішення без України будуть небезпечними для усіх

Нова адміністрація президента США контактує з Кремлем, але навряд чи мова йде про прямі переговори Дональда Трампа й диктатора Володимира Путіна. Водночас рішення без України будуть небезпечними для усіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв’ю The Economist.

"Я просто не впевнений, що Путін має певну кількість розмов із Трампом. Я не впевнений, що це відбувається. Ймовірно, їхні команди на зв’язку", - заявив президент.

Як відзначив, Зеленський, команда Трампа ймовірно активніше контактує з Москвою, що виливається у численні інсайди в західних ЗМІ та є різницею із часами, коли Білий дім очолював Джо Байден.

"Отже, спілкувалися американські та російські спецслужби. Представники адміністрацій, президенти, вони точно спілкувалися. Ми це знаємо, це було за кадром, подалі від громадськості, майже від усього світу. Але вони все одно спілкувалися", - пояснив президент.

За словами президента, Штати отримали від Росії низку повідомлень та обговорювали "певні речі", але ключовим є те, чи були ухваленні якісь рішення під час цих контактів, оскільки рішення без України є небезпечними для усіх.

"Дуже небезпечно, якщо щодо нас прийматимуть рішення без України. Небезпечно для всіх: і для світу, і для українців, і для Європи, і для США", - відзначив він.