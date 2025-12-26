Європа готова узгодити гарантії безпеки для України у січні, - Euractive

За інформацією джерела з Єлисейського палацу, ініціатива реалізується в межах так званої "Коаліції рішучих" - групи країн, які готові взяти на себе конкретні зобов’язання щодо безпеки України після завершення активної фази війни.

Ці заяви пролунали на тлі нових переговорів між Вашингтоном і Києвом, результатом яких став 20-пунктний план припинення війни, що наразі переданий на розгляд Москви.

В Єлисейському палаці наголосили, що Україна, Європа та США мають спільну позицію, і тепер очікують чіткої відповіді від Росії.

"Ми вважаємо, що тепер Росія має дати однозначну відповідь", - зазначило джерело.

Очікується, що узгоджені гарантії будуть чітко прописані з операційної точки зору, аби Україна мала зрозуміле бачення формату та масштабів довгострокової підтримки.

Гарантії безпеки для України

Над гарантіями безпеки для України десятки країн на чолі з Францією та Великою Британією працюють уже кілька місяців. Обговорюється присутність військ, фінансова допомога, постачання озброєння та інші механізми стримування Росії від повторної агресії.

Водночас частина гарантій, зокрема з боку США, все ще перебуває на стадії обговорення. Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на потребі юридично обов’язкових гарантій безпеки.

Очікується, що найближчим часом Зеленський відвідає Мар-а-Лаго, де має відбутися його зустріч із Дональдом Трампом. Саме там, за даними джерел, можуть бути погоджені ключові елементи майбутнього безпекового плану для України.