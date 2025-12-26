Європа готова узгодити гарантії безпеки для України у січні, - Euractive

Союзники України зустрінуться в січні, щоб остаточно погодити гарантії безпеки після припинення вогню. Також обгорюватимуть можливість розгортання іноземних військ на території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractive.
За інформацією джерела з Єлисейського палацу, ініціатива реалізується в межах так званої "Коаліції рішучих" - групи країн, які готові взяти на себе конкретні зобов’язання щодо безпеки України після завершення активної фази війни.
Ці заяви пролунали на тлі нових переговорів між Вашингтоном і Києвом, результатом яких став 20-пунктний план припинення війни, що наразі переданий на розгляд Москви.
В Єлисейському палаці наголосили, що Україна, Європа та США мають спільну позицію, і тепер очікують чіткої відповіді від Росії.
"Ми вважаємо, що тепер Росія має дати однозначну відповідь", - зазначило джерело.
Очікується, що узгоджені гарантії будуть чітко прописані з операційної точки зору, аби Україна мала зрозуміле бачення формату та масштабів довгострокової підтримки.
Над гарантіями безпеки для України десятки країн на чолі з Францією та Великою Британією працюють уже кілька місяців. Обговорюється присутність військ, фінансова допомога, постачання озброєння та інші механізми стримування Росії від повторної агресії.
Водночас частина гарантій, зокрема з боку США, все ще перебуває на стадії обговорення. Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на потребі юридично обов’язкових гарантій безпеки.
Очікується, що найближчим часом Зеленський відвідає Мар-а-Лаго, де має відбутися його зустріч із Дональдом Трампом. Саме там, за даними джерел, можуть бути погоджені ключові елементи майбутнього безпекового плану для України.
Нагадаємо, у листопаді Сполучені Штати представили оновлений мирний план щодо завершення війни Росії проти України. Первинна версія документа містила 28 пунктів і фактично грала на користь Москви, тож згодом її переглянули та скоротили до 20 положень.
Найбільш дискусійним залишається територіальне питання. Американська сторона пропонує виведення українських військ з Донбасу - ідею, яку президент Володимир Зеленський неодноразово відкидав.
Водночас глава держави наголошував, що справедливим стартом режиму припинення вогню може стати фіксація сторін на нинішній лінії фронту.
Зеленський також зазначав, що терміни дії гарантій безпеки між Україною та США наразі не обговорюються. При цьому він наполягає, аби відповідний документ був схвалений Конгресом США.
У вівторок, 23 грудня, президент України заявив, що Київ підтримує постійний діалог із Вашингтоном і розраховує на подальшу роботу над мирною угодою.