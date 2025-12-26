RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Европа готова согласовать гарантии безопасности для Украины в январе, - Euractive

Фото: Европа готовит финальные гарантии безопасности для Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Союзники Украины встретятся в январе, чтобы окончательно согласовать гарантии безопасности после прекращения огня. Также будут обсуждать возможность развертывания иностранных войск на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractive.

По информации источника из Елисейского дворца, инициатива реализуется в рамках так называемой "Коалиции решительных" - группы стран, которые готовы взять на себя конкретные обязательства по безопасности Украины после завершения активной фазы войны.

Эти заявления прозвучали на фоне новых переговоров между Вашингтоном и Киевом, результатом которых стал 20-пунктный план прекращения войны, который сейчас передан на рассмотрение Москвы.

В Елисейском дворце отметили, что Украина, Европа и США имеют общую позицию, и теперь ожидают четкого ответа от России.

"Мы считаем, что теперь Россия должна дать однозначный ответ", - отметил источник.

Ожидается, что согласованные гарантии будут четко прописаны с операционной точки зрения, чтобы Украина имела понятное видение формата и масштабов долгосрочной поддержки.

Гарантии безопасности для Украины

Над гарантиями безопасности для Украины десятки стран во главе с Францией и Великобританией работают уже несколько месяцев. Обсуждается присутствие войск, финансовая помощь, поставки вооружения и другие механизмы сдерживания России от повторной агрессии.

В то же время часть гарантий, в частности со стороны США, все еще находится на стадии обсуждения. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал необходимость юридически обязательных гарантий безопасности.

Ожидается, что в ближайшее время Зеленский посетит Мар-а-Лаго, где должна состояться его встреча с Дональдом Трампом. Именно там, по данным источников, могут быть согласованы ключевые элементы будущего плана безопасности для Украины.

 

Напомним, в ноябре Соединенные Штаты представили обновленный мирный план по завершению войны России против Украины. Первоначальная версия документа содержала 28 пунктов и фактически играла в пользу Москвы, поэтому впоследствии ее пересмотрели и сократили до 20 положений.

Наиболее дискуссионным остается территориальный вопрос. Американская сторона предлагает вывод украинских войск с Донбасса - идею, которую президент Владимир Зеленский неоднократно отвергал.

В то же время глава государства отмечал, что справедливым стартом режима прекращения огня может стать фиксация сторон на нынешней линии фронта.

Зеленский также отмечал, что сроки действия гарантий безопасности между Украиной и США пока не обсуждаются. При этом он настаивает, чтобы соответствующий документ был одобрен Конгрессом США.

Во вторник, 23 декабря, президент Украины заявил, что Киев поддерживает постоянный диалог с Вашингтоном и рассчитывает на дальнейшую работу над мирным соглашением.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гарантии безопасности