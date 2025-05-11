В Європі хочуть місце за столом переговорів щодо України після припинення вогню

Він зазначив, що 10 травня сталася "історична подія, було зроблено рішучий крок до миру в Україні".

Барро відреагував на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо прямих переговорів України і РФ у Стамбулі після 15 травня. Глава МЗС Франції заявив, що Європа хоче приєднатися до переговорів, але після встановлення режиму тиші.

"Цей одностайний заклик європейців та українців за підтримки американців до безумовного 30-денного припинення вогню, що починається з понеділка, спонукав Володимира Путіна до кроку в правильному напрямку. Це добре, і ми готові, починаючи з наступного четверга, розпочати переговори, що ведуть до встановлення міцного миру в Україні", - сказав він.

Але Барро наголосив, що для переговорів потрібне припинення вогню, бо діалог під обстрілами неможливий, як це було у 2022 році.

"Ми не ведемо переговори під бомбами чи безпілотниками. Востаннє ми робили це у Стамбулі у 2022 році, це призвело до провалу, і це не завадило Володимиру Путіну вчинити різанину в Бучі, яка жахнула всю планету. Тож так - мирним переговорам, але спочатку припинення вогню", - заявив міністр.

За словами французького міністра, якщо не буде припинення вогню, можна розраховувати на те, що європейці та американці посилять тиск на Путіна.

"Ми маємо можливість запровадити масштабні санкції, які матимуть руйнівний вплив на російську економіку. Санкції, запроваджені європейцями проти російської економіки протягом останніх трьох років, вже коштували Володимиру Путіну 400 млрд євро, або три роки воєнного бюджету", - наголосив Барро.