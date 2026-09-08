Європа допоможе Україні відбити зимові атаки РФ, Patriot і ракет побільшає, - Bloomberg

ППО для України

Потік ракет надходитиме як за рахунок індивідуальних пожертвувань, так і за програмою НАТО, яка дозволяє європейським країнам купувати американську зброю для Києва, пише видання.

Зобов'язання були взяті 8 вересня, коли союзники України зібралися на віртуальну зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Німеччина була однією з країн, які заявили, що пожертвують частину власних ракет PAC-2 Patriot, яких бракує в усьому світі через війну в Ірані.

Нові ракети-перехоплювачі дуже потрібні Україні. Країна має дефіцит засобів ППО, а Москва посилить свої удари по критично важливій інфраструктурі взимку.

Європейські країни зараз завершують свої плани щодо програми Організації Північноатлантичного договору, відомої як Список пріоритетних вимог України, або PURL. Тож ракети-перехоплювачі прибудуть вчасно до зими, за словами джерел, знайомих з планами, пише Bloomberg.

Скільки коштуватиме

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, PURL вже отримала 10 мільярдів доларів внесків від союзників по НАТО.

Ця цифра нижча за 12 мільярдів доларів, про які закликав він.

Пакет PURL, щодо якого ведуться переговори, є прямою відповіддю на запити президента України Володимира Зеленського, повідомили джерела.

Яка кількість ракет потрібна

Український лідер сказав, що йому потрібно, щоб союзники вчасно поставляли 300 ракет Patriot до зими.

"Ми просимо вас поставити нам ракети з ваших запасів сьогодні в обмін на майбутні вдосконалені ракети за нашими контрактами", - сказав союзникам у вівторок новий міністр оборони України Євгеній Хмара.