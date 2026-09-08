Европа поможет Украине отразить зимние атаки РФ, Patriot и ракет станет больше, - Bloomberg

ПВО для Украины

Поток ракет будет поступать как за счет индивидуальных пожертвований, так и по программе НАТО, позволяющей европейским странам покупать американское оружие для Киева, пишет издание.

Обязательства были взяты 8 сентября, когда союзники Украины собрались на виртуальную встречу Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Германия была одной из стран, которые заявили, что пожертвуют часть собственных ракет PAC-2 Patriot, дефицит которыъ есть во всем мире из-за войны в Иране.

Новые ракеты-перехватчики очень нужны Украине. У страны есть дефицит средств ПВО, а Москва усилит свои удары по критически важной инфраструктуре зимой.

Европейские страны сейчас завершают свои планы по программе Организации Североатлантического договора, известной как Список приоритетных требований Украины или PURL. Так что ракеты-перехватчики прибудут вовремя к зиме, по словам источников, знакомых с планами, пишет Bloomberg.

Сколько будет стоить

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, PURL уже получила 10 млрд долларов взносов от союзников по НАТО.

Эта цифра ниже 12 миллиардов долларов, о которых призвал он.

Пакет PURL, по которому ведутся переговоры, является прямым ответом на запросы президента Украины Владимира Зеленского, сообщили источники.

Какое количество ракет нужно

Украинский лидер сказал, что ему нужно, чтобы союзники вовремя поставляли 300 ракет Patriot к зиме.

"Мы просим вас поставить нам ракеты по вашим запасам сегодня в обмен на будущие усовершенствованные ракеты по нашим контрактам", - сказал союзникам во вторник новый министр обороны Украины Евгений Хмара.