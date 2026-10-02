Европа договорилась, как отвечать по требованию Трампа открыть резервы дизеля
Великобритания, Франция, Германия, Италия и Ирландия вместе с Еврокомиссией согласовали общий ответ по требованию США открыть резервы дизеля. В противном случае Вашингтон может запретить экспорт топлива в Европу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico. Издание ссылается на троих европейских чиновников.
Все пять стран, по данным источников, получали от США закрытые требования по сокращению своих запасов. Министр энергетики США Крис Райт предлагает Европе выбор: либо высвободить резервы, либо рисковать запретом американского экспорта дизеля.
Речь идет о 120 млн баррелях в течение шести месяцев. Это гораздо больше трети всех резервов дизеля в ЕС. Отказать Вашингтону Европе непросто: США обеспечивают более половины европейского импорта этого горючего, поэтому запрет сильно ударил бы по экономике.
Экстренная встреча прошла 1 октября. Участники согласились реагировать на давление единым голосом, передавать любые решения по высвобождению запасов на уровень Международного энергетического агентства и снижать напряжение в отношениях с США.
По словам одного из участников, цель состоит в деэскалации, а общаться с Вашингтоном следует упорно, но положительно.
"Когда имеешь дело с голодным львом, не обязательно играть с ним в грязные игры", - объяснил собеседник издания.
2 октября позицию обсудит более широкий круг стран, часть из которых тоже испытывает давление со стороны администрации Трампа.
Из-за войн в Украине и Иране цены на дизель в США стремительно растут. Это бьет по Трампу в преддверии промежуточных выборов в ноябре, поэтому он ищет способы сбить цены.
Запрет на экспорт президент не исключает, несмотря на резкое сопротивление американских нефтяников.
"Я думаю об этом. Я много говорю об этом с Крисом и Дагом. Они считают, что это поможет с дизелем, но может поднять цены на другие вещи", - сказал Трамп, имея в виду Криса Райта и министра внутренних дел Дага Бургума.
Рынок горючего лихорадит с весны. После того как Иран перекрыл Ормузский пролив, Международное энергетическое агентство скоординировало высвобождение нефтяных запасов. По данным американской стороны, часть европейских стран выполнила тогда свои обязательства лишь отчасти. Переговоры США и Ирана об открытии пролива до сих пор не дали результата .
Главным виновником дизельного кризиса американский президент называет Украину. Трамп в очередной раз заявил, что рынок пострадал не от событий на Ближнем Востоке, а от ударов украинских дронов по российским НПЗ.
"Знаете, дизельное топливо гораздо сильнее пострадало не из-за Ближнего Востока, а из-за происходящего в России, поскольку нефтеперерабатывающие заводы, производящие дизельное топливо, выводятся из строя с достаточно тревожной скоростью", - сказал Трамп.
В последние недели он неоднократно призвал Киев прекратить атаки на российскую топливную инфраструктуру. По словам Трампа, Зеленский якобы пообещал притормозить удары. В то же время, аналитики, которых цитировала The New York Times, считают, что на цены сильнее влияет война с Ираном и перекрытие Ормузского пролива.