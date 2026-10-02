Европа договорилась, как отвечать по требованию Трампа открыть резервы дизеля

Великобритания, Франция, Германия, Италия и Ирландия вместе с Еврокомиссией согласовали общий ответ по требованию США открыть резервы дизеля. В противном случае Вашингтон может запретить экспорт топлива в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico . Издание ссылается на троих европейских чиновников.

Все пять стран, по данным источников, получали от США закрытые требования по сокращению своих запасов. Министр энергетики США Крис Райт предлагает Европе выбор: либо высвободить резервы, либо рисковать запретом американского экспорта дизеля.

Речь идет о 120 млн баррелях в течение шести месяцев. Это гораздо больше трети всех резервов дизеля в ЕС. Отказать Вашингтону Европе непросто: США обеспечивают более половины европейского импорта этого горючего, поэтому запрет сильно ударил бы по экономике.

Экстренная встреча прошла 1 октября. Участники согласились реагировать на давление единым голосом, передавать любые решения по высвобождению запасов на уровень Международного энергетического агентства и снижать напряжение в отношениях с США.

По словам одного из участников, цель состоит в деэскалации, а общаться с Вашингтоном следует упорно, но положительно.

"Когда имеешь дело с голодным львом, не обязательно играть с ним в грязные игры", - объяснил собеседник издания.

2 октября позицию обсудит более широкий круг стран, часть из которых тоже испытывает давление со стороны администрации Трампа.

Из-за войн в Украине и Иране цены на дизель в США стремительно растут. Это бьет по Трампу в преддверии промежуточных выборов в ноябре, поэтому он ищет способы сбить цены.

Запрет на экспорт президент не исключает, несмотря на резкое сопротивление американских нефтяников.

"Я думаю об этом. Я много говорю об этом с Крисом и Дагом. Они считают, что это поможет с дизелем, но может поднять цены на другие вещи", - сказал Трамп, имея в виду Криса Райта и министра внутренних дел Дага Бургума.