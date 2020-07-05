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Еврокубковая интрига: Борьба обостряется за три тура до окончания УПЛ

Новости » Спорт     05.07.2020 - 22:55
Еврокубковая интрига: Борьба обостряется за три тура до окончания УПЛ
Фото: "Динамо" усложнило себе задачу в борьбе за место в ЛЧ (facebook.com/fcdynamoua)

"Десна" воспользовалась осечкой "Динамо", а "Заря" упустила шанс

По итогам матчей 29 тура украинской Премьер-лиги в турнирной таблице сохраняется интрига в борьбе за второе место, которое дает путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Сразу три клуба имеют шансы пробиться в главный клубный турнир.

Накануне "Динамо" усложнило себе задачу, проиграв лидеру чемпионата донецкому "Шахтеру". Осечкой киевской команды воспользовалась черниговская "Десна", которая уверенно взяла три очка в домашнем матче, обыграв ковалевский "Колос" со счетом 5:1. Благодаря этому разгрому подопечные Александра Рябоконя вышли на второе место, набрав 55 очков. Столько же и у киевлян, но они уступают по дополнительным показателям.

"Динамо" и вовсе могло опуститься на четвертое место, однако луганская "Заря" не удержала победу над "Александрией" - 2:2. Команда Виктора Скрипника не досчиталась двух очков и, имея 54 пункт в активе, занимает четвертую позицию.

Командам осталось сыграть в чемпионате по три матча и поскольку они идут очень плотно, каждый следующий тур наверняка будет вносить изменения в турнирное положение. Дальше луганчан ждет встреча на выезде с "Колосом", "Динамо" поедет в гости к "Александрии", а "Десна" примет "Шахтер".

Напомним, донецкий клуб досрочно завоевал золотые медали чемпионата УПЛ сезона 2019/20.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины ДинамоЧемпионат УкраиныЗаряУПЛЛига Чемпионов
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