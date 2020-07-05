ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Єврокубкова інтрига: Боротьба загострюється за три тури до закінчення УПЛ

Новини » Спорт     05.07.2020 - 22:55
Єврокубкова інтрига: Боротьба загострюється за три тури до закінчення УПЛ
Фото: "Динамо" ускладнило собі завдання в боротьбі за місце в ЛЧ (facebook.com/fcdynamoua)

"Десна" скористалася осічкою "Динамо", а "Зоря" втратила шанс

За підсумками матчів 29 туру української Прем'єр-ліги в турнірній таблиці зберігається інтрига в боротьбі за друге місце, яке дає путівку у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Відразу три клуби мають шанси пробитися до головного клубного турніру.

Напередодні "Динамо" ускладнило собі завдання, програвши лідеру чемпіонату донецькому "Шахтарю". Осічкою київської команди скористалася чернігівська "Десна", яка впевнено взяла три очки в домашньому матчі, обігравши ковалівський "Колос" з рахунком 5:1. Завдяки цьому розгрому підопічні Олександра Рябоконя вийшли на друге місце, набравши 55 очок. Стільки ж і у киян, але вони поступаються за додатковими показниками.

"Динамо" і зовсім могло опуститися на четверте місце, однак луганська "Зоря" не втримала перемогу над "Олександрією" - 2:2. Команда Віктора Скрипника не дорахувалася двох очок і, маючи 54 пункт в активі, посідає четверту позицію.

Командам залишилося зіграти в чемпіонаті по три матчі і оскільки вони йдуть дуже щільно, кожен наступний тур напевно буде вносити зміни в турнірне становище. Надалі луганчан чекає зустріч на виїзді з "Колосом", "Динамо" поїде в гості до "Олександрії", а "Десна" прийме "Шахтар".

Нагадаємо, донецький клуб достроково завоював золоті медалі чемпіонату УПЛ сезону 2019/20.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України ДинамоЧемпионат УкраиныЗаряУПЛЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся