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"Динамо" уступило "Шахтеру" и рискует опустится на четвертое место

Новости » Спорт     04.07.2020 - 21:37
"Динамо" уступило "Шахтеру" и рискует опустится на четвертое место
Фото: "Динамо" - "Шахтер" (shakhtar.com)

Киевляне усложнили себе задачу в борьбе за место в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" победил "Динамо" в матче 29 украинской Премьер-лиги. Встреча на столичном НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 3:2.

"Горняки" забили дважды в первом тайме: Степаненко открыл счет на 31 минуте, а спустя восемь минут Коноплянка дальним ударом удвоил преимущество команды. "Динамо" начало отыгрываться уже во втором тайме. Сначала Вербич на 51 минуте отыграл один, а на 67 де Пена сравнял счет.

Победу команде Луиша Каштру принес Алан Патрик. Киевляне доигрывали матч в меньшинстве. Уже в компенсированное время Пиварич получил прямую красную за подкат против Алана Патрика.

"Шахтер", который досрочного гарантировал себе чемпионство, набрал 75 очков. "Динамо" с 55 пунктами в активе остается на второй позиции. Шанс обойти команду Алексея Михайличенко получили "Заря" (53 очка) и "Десна" (52), если завтра победят "Александрию" и "Колос" соответственно. Командам осталось сыграть по три матча в чемпионате.

Теперь у обоих клубов по 24 победы в очных матчах УПЛ.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины ДинамоШахтерУПЛ
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