Еврокомиссия выделит 3,5 млн евро на возвращение мигрантов из Беларуси на родину

Еврокомиссия предусмотрела до 3,5 млн евро на возвращение мигрантов с территории Беларуси в страны происхождения. По данным белорусских властей, сейчас на территории страны находятся до 7 тысяч мигрантов.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕК.
"", - заявила она.
Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий предложил профинансировать возвращение мигрантов на родину.
Кроме того, на территории Беларуси на сегодняшний день находятся около 7 тысяч мигрантов, из них 2 тысяч тысячи - на границах Польши, Литвы и Латвии с Беларусью.