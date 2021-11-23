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Еврокомиссия выделит 3,5 млн евро на возвращение мигрантов из Беларуси на родину

Автор: Валерия Полищук

Еврокомиссия предусмотрела до 3,5 млн евро на возвращение мигрантов с территории Беларуси в страны происхождения. По данным белорусских властей, сейчас на территории страны находятся до 7 тысяч мигрантов.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕК.

"", - заявила она.

Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий предложил профинансировать возвращение мигрантов на родину.

Кроме того, на территории Беларуси на сегодняшний день находятся около 7 тысяч мигрантов, из них 2 тысяч тысячи - на границах Польши, Литвы и Латвии с Беларусью.

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ЕврокомиссияМиграционный кризис