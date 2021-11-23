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Єврокомісія виділить 3,5 млн євро на повернення мігрантів з Білорусі на батьківщину

Автор: Валерія Поліщук

Єврокомісія передбачила до 3,5 млн євро на повернення мігрантів з території Білорусі в країни походження. За даними білоруської влади, зараз на території країни перебувають до 7 тисяч мігрантів.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄК.

"",- заявила вона.

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький запропонував профінансувати повернення мігрантів на батьківщину.

Крім того, на території Білорусі на сьогодні знаходяться близько 7 тисяч мігрантів, з них 2 тисяч тисячі - на кордонах Польщі, Литви та Латвії з Білоруссю.

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