Еврокомиссия выделила Литве 37 млн евро из-за потока мигрантов через Беларусь

Европейская комиссия приняла решение выделить Литве 36,7 млн евро. В частности, чтобы помочь улучшить возможности приема большого количества нелегальных мигрантов, которые пересекают границу Литвы и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии .

Средства пойдут на поддержку пунктов приема нелегальных мигрантов, а именно - на медицинское обслуживание, жилье, еду, одежду и вакцины от COVID-19.

Финансирование также усилит группы реагирования для выявления потенциальных жертв торговли людьми и оказания помощи людям, которые нуждаются в международной защите.