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Еврокомиссия выделила Литве 37 млн евро из-за потока мигрантов через Беларусь

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Брюссель, Среда 11 августа 2021 21:37
Еврокомиссия выделила Литве 37 млн евро из-за потока мигрантов через Беларусь Фото: Еврокомиссия выделила Литве 37 млн евро из-за потока мигрантов через Беларусь (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Европейская комиссия приняла решение выделить Литве 36,7 млн евро. В частности, чтобы помочь улучшить возможности приема большого количества нелегальных мигрантов, которые пересекают границу Литвы и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Средства пойдут на поддержку пунктов приема нелегальных мигрантов, а именно - на медицинское обслуживание, жилье, еду, одежду и вакцины от COVID-19.

Финансирование также усилит группы реагирования для выявления потенциальных жертв торговли людьми и оказания помощи людям, которые нуждаются в международной защите.

Напомним, Польша и Литва в совместном заявлении призвали страны Европейского Союза увеличить поддержку Литвы на фоне кризиса с мигрантами, прибывающими из Беларуси.

Добавим, в Латвию через границу с Беларусью проникли мигранты с коронавирусом.

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Миграционный кризис Еврокомиссия Литва
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