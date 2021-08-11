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Єврокомісія виділила Литві 37 млн євро через потік мігрантів через Білорусь

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Брюссель, Середа 11 серпня 2021 21:37
Єврокомісія виділила Литві 37 млн євро через потік мігрантів через Білорусь Фото: Єврокомісія виділила Литві 37 млн євро через потік мігрантів через Білорусь (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Європейська комісія прийняла рішення виділити Литві 36,7 млн євро. Зокрема, щоб допомогти покращити можливості прийому великої кількості нелегальних мігрантів, які перетинають кордон Литви та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

Кошти підуть на підтримку пунктів прийому нелегальних мігрантів, а саме - на медичне обслуговування, житло, їжу, одяг та вакцини від COVID-19.

Фінансування також посилить групи реагування для виявлення потенційних жертв торгівлі людьми та надання допомоги людям, які потребують міжнародного захисту.

Нагадавши, Польща і Литва у спільній заяві закликали країни Європейського Союзу збільшити підтримку Литви на тлі кризи з мігрантами, які прибувають з Білорусі.

Додамо, в Латвію через кордон з Білоруссю проникли мігранти з коронавірусом.

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