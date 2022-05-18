Еврокомиссия утвердила план послевоенного восстановления Украины

Европейская комиссия утвердила план послевоенного восстановления Украины. Кроме того, ЕС выделит для Украины 9 млрд евро макрофинансовой помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-минстра Дениса Шмыгаля.
Отмечается, что план разработал Национальный совет по вопросам послевоенного восстановления. Именно на этот документ будет опираться Евросоюз. По словам главы правительства, Украина будет "собственницей" процесса. Для максимальной прозрачности и эффективности планируется привлечь европейских партнеров.
План восстановления содержит четыре главных принципа:
"Мы благодарны Еврокомиссии за принятие этого документа, который демонстрирует чрезвычайный уровень солидарности с нашей страной. Мы уверены в победе и так же уверены, что отстроим нашу прекрасную Украину, которая будет сильным и равноправным членом Европейского союза", - добавил Шмыгаль.
Напомним, ранее мы сообщали о решении Еврокомиссии выделить Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи.
Также отметим, что главы МИД стран ЕС поддержали предоставление Украине помощи в размере 500 миллионов евро.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.