Еврокомиссия утвердила план послевоенного восстановления Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-минстра Дениса Шмыгаля .

Отмечается, что план разработал Национальный совет по вопросам послевоенного восстановления. Именно на этот документ будет опираться Евросоюз. По словам главы правительства, Украина будет "собственницей" процесса. Для максимальной прозрачности и эффективности планируется привлечь европейских партнеров.

План восстановления содержит четыре главных принципа:

восстановление всей инфраструктуры по новейшим стандартам и европейской политикой;

модернизация украинского государства и институтов;

максимальная интеграции Украины с ЕС во всех сферах и направлениях;

экономическая трансформация, в том числе новые возможности для украинского бизнеса.

"Мы благодарны Еврокомиссии за принятие этого документа, который демонстрирует чрезвычайный уровень солидарности с нашей страной. Мы уверены в победе и так же уверены, что отстроим нашу прекрасную Украину, которая будет сильным и равноправным членом Европейского союза", - добавил Шмыгаль.