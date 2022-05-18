Єврокомісія затвердила план післявоєнної відбудови України

Європейська комісія ухвалила план післявоєнної відбудови України. Крім того, ЄС виділить для України 9 млрд євро макрофінансової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-мінстра Дениса Шмигаля.
Зазначається, що план розробила Національна рада з питань повоєнного відновлення. Саме на цей документ буде спиратися Євросоюз. За словами глави уряду, Україна буде "власницею" процесу. Для максимальної прозорості та ефективності планується залучити європейських партнерів.
План відбудови містить чотори головні принципи:
"Ми вдячні Єврокомісії за прийняття цього документу, який демонструє надзвичайний рівень солідарності з нашою країною. Ми впевнені у перемозі й так само впевнені, що відбудуємо нашу прекрасну Україну, яка буде сильним та рівноправним членом Європейського союзу", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про рішення Єврокомісії виділити Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги.
Також зазначимо, що глави МЗС країн ЄС підтримали надання Україні допомоги у розмірі 500 мільйонів євро.
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