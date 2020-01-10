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Еврокомиссия требует достоверного расследования крушения самолета

Новости » Политика     10.01.2020 - 15:29
Еврокомиссия требует достоверного расследования крушения самолета
Фото: Еврокомиссия (flickr.com/photosmartinschulz)

Еврокомиссия готова оказать необходимую помощь властям, участвующим в расследовании

Европейская комиссия требует достоверного расследования крушения украинского самолета в Иране. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер, передает CNN.

"На данном этапе до сих пор нет убедительных доказательств того, что послужило причиной инцидента, и мы все еще ждем результатов продолжающегося расследования… Для нас очень важно, чтобы расследование проводилось посредством независимого и заслуживающего доверия расследования в области гражданской безопасности", - заявил он на пресс-конференции.

По его словам, Еврокомиссия "готова оказать любую необходимую помощь" властям, участвующим в расследовании.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что посольство США в Украине передало президенту Владимиру Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране. По словам министра, Зеленский провел встречу с представителями США, в частности с временно поверенной Кристиной Квин.

Ранее также стало известно, что разведывательный спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, которые были выпущены в направлении самолета МАУ. Разведка США убеждена, что иранский радар распознал украинский самолет как цель, после чего по нему были запущены две ракеты класса "земля-воздух".

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