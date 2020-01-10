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Єврокомісія вимагає достовірного розслідування катастрофи літака

Новини » Політика     10.01.2020 - 15:29
Єврокомісія вимагає достовірного розслідування катастрофи літака
Фото: Єврокомісія (flickr.com/photosmartinschulz)

Єврокомісія готова надати необхідну допомогу владі, які беруть участь в розслідуванні

Європейська комісія вимагає достовірного розслідування катастрофи українського літака в Ірані. Про це заявив офіційний представник Єврокомісії Стефан де Кеєрсмакер, передає CNN.

"На даному етапі до цих пір немає переконливих доказів того, що послужило причиною інциденту, і ми все ще чекаємо результатів розслідування, що продовжується... Для нас дуже важливо, щоб розслідування проводилося за допомогою незалежного і заслуговує на довіру розслідування в галузі цивільної безпеки", - заявив він на прес-конференції.

За його словами, Єврокомісія "готова надати будь-яку необхідну допомогу" владі, які беруть участь в розслідуванні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що посольство США в Україні передало президенту Володимиру Зеленському дані по авіакатастрофі в Ірані. За словами міністра, Зеленський провів зустріч з представниками США, зокрема з тимчасово повіреної Христиною Квін.

Раніше також стало відомо, що розвідувальний супутник США зафіксував теплові плями двох іранських ракет, які були випущені в напрямку літака МАУ. Розвідка США переконана, що іранський радар розпізнав український літак як мета, після чого по ньому були запущені дві ракети класу "земля-повітря".

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