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Еврокомиссия собрала 9,5 млрд евро на разработку вакцины от COVID-19

Новости » Коронавирус     26.05.2020 - 15:27
Еврокомиссия собрала 9,5 млрд евро на разработку вакцины от COVID-19
Фото: урсула фон дер Ляйен (flickr)

На разработку вакцины от коронавируса средства собирали с 4 мая

Во время первого этапа глобального марафона по сбору средств на разработку вакцины от коронавирусной инфекции было собрано 9,5 млрд евро. Марафон был организован Европейской комиссией.

Об этом в Twitter сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, такую сумму удалось собрать благодаря пожертвованиям организаций, фондов, правительств стран и отдельных лиц.

"Великолепный результат - пройден первый этап глобального марафона по сбору средств, который организует Еврокомиссия. Начиная с 4 мая, правительства стран, организации, фонды и отдельные лица предоставили 9,5 млрд евро для борьбы с коронавирусом. Мир проявляет солидарность! Следите за новостями, новая информация будет в четверг", - написала она.

Напомним, Евросоюз выделил один миллиард евро на разработку вакцины от коронавируса.

Кроме того, Франция и Германия выделили 1,025 млрд евро на разработку вакцины от коронавируса.

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Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины ЕврокомиссияВакцинаКоронавирус
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