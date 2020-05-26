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Єврокомісія зібрала 9,5 млрд євро на розробку вакцини від COVID-19

Новини » Коронавірус     26.05.2020 - 15:27
Єврокомісія зібрала 9,5 млрд євро на розробку вакцини від COVID-19
Фото: урсула фон дер Ляйен (flickr)

На розробку вакцини від коронавірусу кошти збирали з 4 травня

Під час першого етапу глобального марафону зі збору коштів на розробку вакцини від коронавірусної інфекції було зібрано 9,5 млрд євро. Марафон був організований Європейською комісією.

Про це у Twitter повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

За її словами, таку суму вдалося зібрати завдяки пожертвам організацій, фондів, урядів країн і окремих осіб.

"Чудовий результат - пройдено перший етап глобального марафону зі збору коштів, який організовує Єврокомісія. Починаючи з 4 травня, уряди країн, організації, фонди та окремі особи надали 9,5 млрд євро для боротьби з коронавірусом. Світ проявляє солідарність! Слідкуйте за новинами, нова інформація буде в четвер", - написала вона.

Нагадаємо, Євросоюз виділив один мільярд євро на розробку вакцини від коронавірусу.

Крім того, Франція і Німеччина виділили 1,025 млрд євро на розробку вакцини від коронавірусу.

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Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України ЕврокомиссияВакцинаКоронавірус
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