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Єврокомісія: Росія - сторона конфлікту, а не посередник у нормандському форматі

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Брюссель, Четвер 16 грудня 2021 03:58
Єврокомісія: Росія - сторона конфлікту, а не посередник у нормандському форматі Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr com european_parliament)
Автор: Артур Родивилов

Німеччина і Франція грають в нормандському форматі роль модераторів і спостерігачів. Росія є однією зі сторін конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заява президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн після саміту "Східного партнерства".

Саме так вона відповіла на запитання журналістів, який формат переговорів з Росією ЄС обиратиме у разі реагування на нову агресію проти України.

"Формат переговорів дуже чіткий. Після анексії Криму Росією був створений Нормандський формат, де Німеччина і Франція - модератори і спостерігачі, а сторонами конфлікту є Україна і Росія. Ми працюємо в цьому форматі. Я думаю, це і є потрібний формат для цього конфлікту", - сказала фон дер Ляйен.

Вона підтвердила, що влітку цього року Єврокомісія отримала від Європейської Ради завдання розробити різні варіанти дій у разі подальшої агресії Росії проти України, і виконала домашнє завдання. Так що Євросоюз готовий відповісти на агресивні дії РФ, хоча сподівається, що подібного не відбудеться.

Урсула фон дер Ляйен також заявила, що всі учасники саміту ЄС- "Східне партнерство" закликали Росію до деескалації на кордоні з Україною.

"Ми поділяємо стурбованість щодо ескалації на кордоні України. Ми закликаємо Росію до деескалації і утриматися від будь-яких агресивних дій", - сказала вона.

При цьому саміт "Східного партнерства" у декларації закликав дозволити конфлікти в регіоні, але не згадав РФ.

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