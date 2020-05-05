В ЕС не исключают возобновления внутреннего туризма летом

Фото: флаги ЕС (csamir.com)

В руководстве ЕС "делают все возможное", чтобы европейцы могли путешествовать уже этим летом

В Евросоюзе не исключают открытия некоторых районов ЕС для летнего отдыха в рамках ослабления карантина. Об этом заявил Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире французского радио France Info.

При этом он добавил, что в руководстве ЕС "делают все возможное", чтобы европейцы смогли путешествовать уже этим летом.

"Вполне вероятно, что некоторые зоны будут открыты для туристов, а другие - нет", - отметил Еврокомиссар.

Он также указал на различия в развитии пандемии в разных регионах.

"Границы пандемии не совпадают с границами стран", - добавил Бретон.

Он также вновь призвал оказать содействие туристической отрасли преодолеть кризис, подчеркнув, что финансовая помощь должна оказываться в виде грантов, а не займов.

Напомним, в рамках смягчения карантина, правительство Чехии приняло решение с 11 мая возобновить международные пассажирские перевозки.

Кроме того, правительство Чехии планирует открыть границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей в июле. При этом, министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что переговоры об открытии границ будут самыми тяжелыми с Польшей.