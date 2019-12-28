Еврокомиссия раскритиковала санкции США против "Северного потока-2"

Глава Европейской комиссии Урсула фон дел Ляйен выступает против санкций США в отношении газопровода "Северный поток-2". Об этом она заявила в интервью Der Spiegel.

По ее словам, хотя "Северный поток-2" и имеет политическое измерение, однако Брюссель должен использовать свои ресурсы для защиты газовых интересов.

"Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами", - заявила фон дер Ляйен.

Напомним, ранее сообщалось, что США дали месяц подрядчикам "Северного потока-2" на остановку работ. В Госдепе подчеркнули, что Россия использует новый газопровод как инструмент поддержки своей агрессии против Украины.

На прошлой неделе трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" - швейцарская компания Allseas - приостановила выполнение работ из-за угрозы американских санкций. Соответственно Российская Федерация уже на год сдвинула запуск газопровода. Теперь Москва планирует ввести его в эксплуатацию до конца 2020 года.