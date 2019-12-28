Єврокомісія розкритикувала санкції США проти "Північного потоку-2"

Голова Європейської комісії Урсула фон справ Ляйєн виступає проти санкцій США щодо газопроводу "Північний потік-2". Про це вона заявила в інтерв'ю Der Spiegel.

За її словами, хоча "Північний потік-2" і має політичний вимір, однак Брюссель повинен використовувати свої ресурси для захисту газових інтересів.

"Єврокомісія категорично проти введення санкцій відносно європейських компаній, які беруть участь в проекті у відповідності з правовими нормами", - заявила фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США дали місяць підрядникам "Північного потоку-2" на зупинку робіт. У Держдепі підкреслили, що Росія використовує новий газопровід як інструмент підтримки своєї агресії проти України.

Минулого тижня трубоукладчик російського газопроводу "Північний потік-2" - швейцарська компанія Allseas - призупинила виконання робіт через загрозу американських санкцій. Відповідно Російська Федерація вже на рік перенесла запуск газопроводу. Тепер Москва планує ввести його в експлуатацію до кінця 2020 року.