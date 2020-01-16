Еврокомиссия проследит за применением законодательства ЕС к "Северному потоку-2"

Европейская комиссия проследит за соблюдением Германией европейского газового законодательства в отношении российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как заявили в Еврокомиссии, Брюссель знает о запросе компании Nord Stream 2 AG об исключении для трубопровода "Северный поток-2", которое дает возможность поставлять Германии газ без анбандлинга.

"Как государство-член ЕС, на территории которого расположен первый пункт присоединения ("Северного потока-2" к газотранспортной системе ЕС - ред.), Германия имеет право принимать соответствующее решение после проведения консультаций со всеми государствами-членами ЕС", - подчеркнули в Еврокомиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что "Северный поток-2" пытается обойти газовое законодательство Европейского союза. Компания Nord Stream 2 AG обратилась к правительству Германии с просьбой предоставить исключение из условий европейской газовой доктрины, что позволит поставлять газ без анбандлинга.

Также РБК-Украина писало, что позиция Европейской комиссии в отношении российского газопровода "Северный поток-2" остается неизменной. В Брюсселе настаивают, что к "Северному потоку-2" должны быть применены правила Европейского союза.