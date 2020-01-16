Єврокомісія прослідкує за застосуванням законодавства ЄС до "Північного потоку-2"

Європейська комісія прослідкує за дотриманням Німеччиною європейського газового законодавства щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як заявили у Єврокомісії, Брюссель знає про запит компанії Nord Stream 2 AG про виняток для трубопроводу "Північний потік-2", який дає змогу постачати Німеччині газ без анбандлінгу.

"Як країна-член ЄС, на території якої розташовано перший пункт приєднання ("Північного потоку-2" до газотранспортної системи ЄС - ред.), Німеччина має право ухвалювати відповідне рішення після проведення консультацій з усіма державами-членами ЄС", - наголосили у Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Північний потік-2" намагається обійти газове законодавство Європейського союзу. Компанія Nord Stream 2 AG звернулася до уряду Німеччини з проханням надати виняток з умов європейської газової доктрини, що дозволить постачати газ без анбандлінгу.

Також РБК-Україна писало, що позиція Європейської комісії щодо російського газопроводу "Північний потік-2" залишається незмінною. У Брюсселі наполягають, що до "Північного потоку-2" мають бути застосовані правила Європейського союзу.