Еврокомиссия и ПРООН выделили на поддержку Донбасса 50 млн евро

Фото: церемония подписания (twitter.com/JTHundp)

Соглашение подписали Йоганнес Хан и Оснат Лубрани

Еврокомиссия и Программа развития ООН выделили 50 млн евро на поддержку Донбасса. Соответствующее соглашение в Киеве подписали европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоганнес Хан и координатор системы ООН, постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани.

Хан отметил, что соответствующие средства выделяются на поддержку перемещенных университетов, предпринимателей, а также людей, пострадавших от насилия на Донбассе.

"Сегодня мне очень приятно подписать документ от имени ЕС, который окажет помощь людям из зоны конфликта на востоке Украины. Это 50 млн программа восстановления восточной Украины, которая окажет поддержку перемещенным университетам, предпринимателям, а также людям, пострадавшим от насилия. Мы стараемся способствовать, чтобы правительство, которое борется за восстановление востока Украины, могло уменьшить влияние конфликта в этом регионе", - заявил Хан.

"В Киеве подписано соглашение между Представительством ЕС в Украине и ООН для восстановления Донецка и Луганска", - написал представитель ПРООН в Twitter.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты Америки в течение пяти лет выделят дополнительно 125 млн долларов для пострадавшего от российской агрессии Донбасса. 125 млн долларов должны быть использованы для стабилизации региона, повышения устойчивости местной экономики, ускорения социально-экономического роста.

Отметим, также сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой подготовки странами Евросоюза целевых программ шефства над отдельными городами украинского Донбасса.