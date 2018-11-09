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Єврокомісія та ПРООН виділили на підтримку Донбасу 50 млн євро

Новини » Політика    09.11.2018 - 16:09
Фото: церемонія підписання (twitter.com/JTHundp)
Фото: церемонія підписання (twitter.com/JTHundp)

Угоду підписали Йоганнес Ган та Оснат Лубрані

Єврокомісія та Програма розвитку ООН виділили 50 млн євро на підтримку Донбасу. Відповідну угоду у Києві підписали європейський комісар з Європейської політики сусідства та перемовин про розширення Йоганнес Ган та координатор системи ООН, постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Оснат Лубрані.

"У Києві підписано угоду між Представництвом ЄС в Україні та ООН для відновлення Донецька і Луганська", - написав представник ПРООН в Twitter.

Єврокомісія та ПРООН виділили на підтримку Донбасу 50 млн євро

"Сьогодні мені дуже приємно бути тут і підписати документ від імені Європейського союзу з надання допомоги людям із зони конфлікту. Це п'ятдесятимільйонна програма для відновлення Сходу України", - цитує Хана "Укрінформ".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати Америки протягом п'яти років виділять додатково 125 млн доларів для постраждалого від російської агресії Донбасу. 125 млн доларів повинні бути використані для стабілізації регіону, підвищення стійкості місцевої економіки, прискорення соціально-економічного зростання.

Відзначимо, також повідомлялося, що президент України Петро Порошенко виступив з ініціативою підготовки країнами Євросоюзу цільових програм шефства над окремими містами українського Донбасу.

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