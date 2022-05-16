Еврокомиссия может профинансировать нефтепроводы в Венгрии для поддержки эмбарго, - El Pais

По данным источников издания, план будет сопровождаться переходным периодом для прекращения импорта российской нефти в некоторые страны-партнеры ЕС. В этот период предполагается использовать для строительства новой инфраструктуры. Те же источники уверены, что вероятное соглашение между Брюсселем и Будапештом позволит утвердить санкции на этой или, самое позднее, на следующей неделе.

Министры иностранных дел ЕС, встречающиеся в понедельник в Брюсселе, обсудят вето Венгрии, хотя, по словам дипломатических источников, шансов на его преодоление нет.

Однако Брюссель уверен, что поддержка Орбаном санкций будет обеспечена в краткосрочной перспективе благодаря многомиллионным обязательствам по европейским инвестициям в энергетическую безопасность Венгрии.

Источники в ЕС надеются, что сделка последует за одобрением в среду обновленного плана ЕС, получившего название REPowerEU, по быстрому снижению зависимости от углеводородов.

В проекте документа, предлагается частично перенаправить многочисленные статьи бюджета ЕС, включая фонды сплочения и общей сельскохозяйственной политики, на проекты по возобновляемой энергии, энергоэффективности и распределительной инфраструктуре.