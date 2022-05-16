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Єврокомісія може профінансувати нафтопроводи в Угорщині для підтримки ембарго, - El Pais

Фото: Єврокомісія може профінансувати нафтопроводи в Угорщині для підтримки ембарго, (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз сподівається найближчими днями досягти консенсусу з Угорщиною з питання ембарго, щоб схвалити шостий пакет санкцій проти Росії. Так, Єврокомісія веде переговори з урядом Віктора Орбана про інвестиційну програму ЄС, яка допоможе послабити залежність країни від російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

За даними джерел видання, план буде супроводжуватися перехідним періодом для припинення імпорту російської нафти в деякі країни-партнери ЄС. В цей період передбачається використовування для будівництва нової інфраструктури. Ті ж джерела впевнені, що ймовірна угода між Брюсселем і Будапештом дозволить затвердити санкції на цьому або, найпізніше, наступного тижня.

Міністри закордонних справ ЄС, що зустрічаються в понеділок у Брюсселі, обговорять вето Угорщини, хоча, за словами дипломатичних джерел, шансів на його подолання немає.

Однак Брюссель упевнений, що підтримка Орбаном санкцій буде забезпечена в короткостроковій перспективі завдяки багатомільйонним зобов'язанням з європейських інвестицій в енергетичну безпеку Угорщини.

Джерела в ЄС сподіваються, що угода піде за схваленням в середу оновленого Плану ЄС, що отримав назву REPowerEU, щодо швидкого зниження залежності від вуглеводнів.

У проекті документа, пропонується частково перенаправити численні статті бюджету ЄС, включаючи фонди згуртування і спільної сільськогосподарської політики, на проекти з відновлюваної енергії, енергоефективності та розподільної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що Угорщина вирахувала ціну згоди на введення нафтового ембарго щодо РФ.

Крім того, Угорщині запропонували "розумні умови" нафтового ембарго.

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