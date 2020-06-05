Еврокомиссия призывает открыть границы в ЕС до конца месяца

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Юлва Йоханссон призывает все страны ЕС открыть свои границы до конца июня. Такое решение она объясняет тем, что в Европейском союзе наблюдается улучшение ситуации с распространением коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, Юлва Йоханссон рада наблюдать то, что страны-члены ЕС уже начали ослаблять пограничный контроль, однако она призывает снять его повсюду в Евросоюзе до конца месяца.

"Мы очень близко подошли к ситуации, когда мы должны снять все внутренние пограничные ограничения и пограничные проверки", - сказала еврокомиссар.

Отметим, европейские страны начали отменять внутренние границы, однако большинство стран намерены сделать это в середине июня. Пока нет никаких указаний относительно того, когда внешние границы ЕС будут вновь открыты.

В Украине с 15 июня будет возобновлено регулярное международное авиасообщение. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что сейчас ведутся переговоры со странами Евросоюза относительно туристических поездок украинцев и он рассчитывает на "благоприятное отношение" со стороны ЕС.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал дату открытия границ для украинцев и других иностранных туристов.

Кроме того, в Украине могут возобновить авиасообщение с Австрией после 23 июня.

Также РБК-Украина сообщало, что с 1 июня Болгария открывает границы для туристов из 29 стран, однако Украина в этот список не попала.