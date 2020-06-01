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Турция назвала дату открытия границ для украинских туристов

Новости » Общество     01.06.2020 - 17:07
Турция назвала дату открытия границ для украинских туристов
Фото: Мевлют Чавушоглу (wikimedia by Preiss _MSC)

Также Турция готова возобновить регулярные пассажироперевозки

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал дату открытия границ для украинцев и других иностранных туристов. Турция начнет принимать иностранцев в июле.

Об этом он сообщил во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебою, передает украинский МИД.

Так, во время разговора Чавушоглу заявил, что Турция готова принимать украинских туристов, а также возобновить регулярные пассажироперевозки с Украиной уже с 1 июля этого года.

Глава турецкого МИД отметил, что страна создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинцев.

Напомним, в мае Украина и Турция начали обсуждение вопроса возобновления авиасообщения между странами и туристических путешествий.

Ожидалось, что Турция откроет туристический сезон уже в конце мая, однако страна планирует возобновить работу только половины отелей.

Добавим, недавно правительство Турции решило снять ограничения на предоставление медицинских услуг украинцам и гражданам еще 30 стран.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины УкраинаТурциятуризмукраинцы
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