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Болгария открыла границы для 29 стран, но не для Украины

Новости » Общество     01.06.2020 - 15:42
Болгария открыла границы для 29 стран, но не для Украины
Фото: флаг Болгарии (pixabay.com)

Туристы из этих стран смогут не проходить двухнедельный карантин

С 1 июня Болгария открывает границы для туристов из 29 стран. Украина в список не попала.

Об этом говорится в сообщении Министерства туризма Болгарии.

Отмечается, что в список были включены страны Евросоюза и шенгенской зоны, Великобритания, Северная Ирландия, Сербия и Северная Македония. Туристы из стран смогут пройти все пограничные пункты без двухнедельного обязательного прохождения карантина.

В список попали следующие страны: Австрия, Нидерланды, Германия, Польша, Греция, Дания, Румыния, Эстония, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Кипр, Франция, Латвия, Хорватия, Литва, Чехия, Люксембург, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, Швейцария, Сан-Марино, Андорра, Монако, Ватикан, Сербия, Северная Македония.

При этом отмечается, что список будет обновляться и дополняться в зависимости от развития эпидемической ситуации в странах.

Ранее РБК-Украина писало, что Черногория также не включила Украину в список стран, откуда разрешен въезд на территорию страны с 1 июня.

Также сообщалось, что Турция планирует возобновить авиасообщение с Украиной с 1 июля.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины УкраинаБолгариятуризмкарантин
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