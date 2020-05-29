Названа возможная дата возобновления авиасообщения Украины и Австрии

Фото: самолет (Pixabаy)

Щерба считает, что сейчас очень важно, чтобы Украина прошла условный пик пандемии

В Украине могут возобновить авиасообщение с Австрией после 23 июня. Однако это будет осуществлено при условии, что обе страны к тому времени откроют границы.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook.

Как он сообщил, авиасообщение между Украиной и Австрией возможно после 23 июня, однако сейчас очень важно, чтобы Украина прошла условный пик пандемии.

"Есть вероятность, что полеты возобновятся после 23 июня. При условии, что обе страны к тому времени "откроются" друг для друга и в плане открытия воздушного пространства, и в плане снятия ограничений для въезда граждан. Желание такое есть. Очень важно, чтобы Украина прошла условный пик пандемии",- написал посол.

Австрия уже открыла все пограничные переходы с Чешской Республикой, Словакией и Венгрией.

Также министр инфраструктуры Владислав Криклий ранее заявлял, что возобновление регулярных международных авиаперевозок зависит от готовности других государств принимать граждан Украины и эпидемиологической ситуации в каждой отдельной стране.

Отметим, 24 марта Кабинет министров принял решение о запрете приема и отправки воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки во всех аэропортах, кроме "Борисполя". Такие меры ввели для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Напомним, Украина возобновит международное авиасообщение согласно плану выхода из карантина с 15 июня, но все кто прилетят из других стран должны будут пройти самоизоляцию или обсервацию в течение 14 дней.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что Турция возобновит авиасообщение с Украиной начиная с 1 июля.

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Автор: Андрей Козловский