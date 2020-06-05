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Єврокомісія закликає відкрити кордони в ЄС до кінця місяця

Новини » Суспільство     05.06.2020 - 09:05
Єврокомісія закликає відкрити кордони в ЄС до кінця місяця
Фото: прапори Євросоюзу (csamir.com)

Наразі немає ніяких вказівок щодо того, коли зовнішні кордони ЄС будуть знову відкриті

Єврокомісар з питань внутрішніх справ Юлва Йоханссон закликає усі країни ЄС відкрити свої кордони до кінця червня. Таке рішення вона пояснює тим, що в Європейському союзі спостерігається покращення ситуації з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, Юлва Йоханссон рада спостерігати те, що країни-члени ЄС вже почали послаблювати прикордонний контроль, однак вона закликає зняти його всюди в Євросоюзі до кінця місяця.

"Ми дуже близько підійшли до ситуації, коли ми повинні зняти всі внутрішні прикордонні обмеження і прикордонні перевірки", - сказала єврокомісар.

Зазначимо, європейські країни почали скасовувати внутрішні кордони, однак більшість країн мають намір зробити це в середині червня. Поки немає ніяких вказівок щодо того, коли зовнішні кордони ЄС будуть знову відкриті.

В Україні з 15 червня буде відновлено міжнародне регулярне авіасполучення. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що наразі ведуться переговори з країнами Євросоюзу щодо туристичних подорожей українців і він розраховує на "сприятливе ставлення" з боку ЄС.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу назвав дату відкриття кордонів для українців та інших іноземних туристів.

Крім того, в Україні можуть відновити авіасполучення з Австрією після 23 червня.

Також РБК-Україна повідомляло, що з 1 червня Болгарія відкриває кордони для туристів з 29 країн, однак Україна до цього списку не потрапила.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ЕврокомиссияЕвросоюзкордон
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