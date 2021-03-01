UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Еврокомиссия предложит ввести паспорт COVID-вакцинации к лету

Автор: Роман Тверденко

Еврокомиссия предложит разработать и ввести паспорт вакцинации от коронавируса к лету. Это может дать возможность возобновить туристические поездки в летний сезон.

Об этом сообщает Reuters.

В документе могут содержаться данные о вакцинации гражданина, а также результаты тестов на коронавирус для тех, кто еще не привился. В нем может быть и информация о выздоровлении переболевших коронавирусом.

Главными лоббистами утверждения паспорта вакцинации являются Испания и Греция, которые хотят принимать туристов летом после карантинного периода в сезоне 2020 года. В то же время, некоторые страны вроде Бельгии и Франции, считают, что разрешение поездок только для привитых будет нечестным. К тому же, еще не во всех странах была доказана эффективность вакцины.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения считает, что паспорта вакцинации от COVID-19 не должны использоваться для международных поездок. Поскольку пока не известно, в какой степени вакцины защищают человечество от распространения коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцина от коронавируса
Читайте также
В Украине изменили план вакцинации: Зеленского и чиновников привьют вне очереди
Вакцинация в Украине: в Раде хотят заслушать Степанова
В Британии более 20 миллионов человек получили дозу COVID-вакцины
Прогноз погоды