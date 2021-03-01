Єврокомісія запропонує ввести паспорт COVID-вакцинації до літа

Єврокомісія запропонує розробити і ввести паспорт вакцинації від коронавірусу до літа. Це може дати можливість відновити туристичні поїздки в літній сезон.

В документі можуть міститися дані про вакцинацію громадянина, а також результати тестів на коронавірус для тих, хто ще не прищепився. В ньому може бути й інформація про одужання перехворілих коронавірусом.

Головними лобістами затвердження паспорта вакцинації є Іспанія і Греція, які хочуть приймати туристів влітку після карантинного періоду в сезоні 2020 року. У той же час, деякі країни на зразок Бельгії та Франції, вважають, що дозвіл поїздок тільки для щеплених буде нечесним. До того ж, ще не у всіх країнах була доведена ефективність вакцини.